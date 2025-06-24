Стала известна сумма трансфера Дина Стюарта из «Витязя» в «Салават Юлаев»

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Стало известно, какую сумму компенсации получил подмосковный «Витязь» за трансфер Дина Стюарта.

По информации «Спорт-Экспресс» «Витязь» получит всего 5 миллионов рублей.

В прошлом сезоне 27-летний защитник сыграл в 52 матчах в Фонбет Чемпионате КХЛ, в которых набрал 15 (5+10) очков при полезности «+5».

Напомним, в мае подмосковный клуб объявил о подписании контракта с игроком на 2 сезона.

Ранее стало известно, что «Витязь» расформирован из-за отсутствия спонсора, готово профинансировать команду на следующий сезон.