Стала известна сумма, которую ЦСКА получит за переход Келлвена в «Палмейрас»

Фото: pfc-cska.com

Правый защитник ЦСКА Келлвен перешел в «Палмейрас». О том, что сделка завершена, утверждает журналист Вене Касагранде на своей странице микроблога Х. Сообщается, что футболист подпишет с бразильским клубом контракт, рассчитанный на четыре года.

Также, по сообщениям источника, «Палмейрас» заплатит московскому клубу около € 5,59 млн. При этом последний платеж будет выполнен во второй половине 2026 года.

Напомним, Келлвен перебрался в ЦСКА из «Атлетико Паранаэнсе» осенью 2023 года. Защитник сыграл в 63 матчах во всех турнирах, на его счету пять забитых мячей и тринадцать результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.