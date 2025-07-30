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На главную ТИ-Спорт 30 июля 2025 08:35

Стала известна сумма, которую ЦСКА получит за переход Келлвена в «Палмейрас»

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Стала известна сумма, которую ЦСКА получит за переход Келлвена в «Палмейрас»
Фото: pfc-cska.com

Правый защитник ЦСКА Келлвен перешел в «Палмейрас». О том, что сделка завершена, утверждает журналист Вене Касагранде на своей странице микроблога Х. Сообщается, что футболист подпишет с бразильским клубом контракт, рассчитанный на четыре года.

Также, по сообщениям источника, «Палмейрас» заплатит московскому клубу около € 5,59 млн. При этом последний платеж будет выполнен во второй половине 2026 года.

Напомним, Келлвен перебрался в ЦСКА из «Атлетико Паранаэнсе» осенью 2023 года. Защитник сыграл в 63 матчах во всех турнирах, на его счету пять забитых мячей и тринадцать результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.

#пфк цска
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