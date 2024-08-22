Стала известна средняя стоимость базового набора для школьника в России

Средняя цена базового набора для школьника в России в 2024-м составила 15,3 тыс. рублей. В эту стоимость вошли школьная форма, детские брюки или юбка, рубашка или блузка, обувь и рюкзак, пенал с карандашами и ручками и другие канцтовары. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на экспертов отрасли.

Отмечается, что за первую половину августа число покупок канцтоваров и школьных принадлежностей выросло на 84% по сравнению с тем же периодом 2023-го. Оборот платежей в этой категории вырос на 68%, а количество покупателей увеличилось на 56%.

По итогам первых двух недель августа канцелярский набор стоит в среднем 963 рубля, дневник - 197 рублей, рюкзак - 3443 рубля, пенал - 713 рублей, а набор карандашей или ручек — 297 рублей. Дороже всех выходит школьная форма - 3949 рублей.

Причем 30% россиян при подготовке ребенка к школе планируют потратить 10 - 20 тыс. рублей. Еще 22% закладывают на эти цели 20-30 тыс. рублей, а 16% — от 5-10 тыс. рублей. У 11% опрошенных бюджет на школьную подготовку 30–40 тыс. рублей, а 9% – 40–50 тыс. рублей. Еще 5% готовы к тратам в интервале 50–60 тыс. рублей, а другие 5% – более 60 тыс. И только 2% респондентов надеются сэкономить и отдать за все до 5 тыс. рублей.