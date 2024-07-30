Стала известна программа традиционных Дней культуры Татарстана в Москве

С 20 по 22 августа в Москве традиционно пройдут Дни культуры Татарстана. Об этом сообщает полпредство РТ в РФ.

Первый праздничный день в столице России посветят кино. Перед гостями выступят творческие коллективы Татарского культурного центра Москвы. Им также будет представлена выставка, посвященная 100-летию «Татаркино». Начало в 18:00.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Затем в 19.00 состоится церемония открытия и приуроченный к ней показ короткометражных фильмов «Брелок», «Нигез йорт» и «Остазбикә». Подробная информация о показе и регистрация по ссылке. Адрес: ул. Васильевская, 13, Центральный Дом кинематографистов.

21 августа возложат цветы к памятнику Мусы Джалиля по случаю 80 лет со дня гибели татарского поэта, Героя Советского Союза и его соратников. Начало в 12:00. Место встречи: ул. Мусы Джалиля, 2.

Фото:© Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

В 15:40 также пройдет церемония возложения цветов к памятнику Габдуллы Тукая в сквере по улице Новокузнецкая.

В 16:00 поэты из Татарстана в Татарском культурном центре Москвы проведут встречу с читателями и со всеми желающими. А в 18:30 состоится лекция коллекционера и реконструктора народного костюма Гульшат Нугайбeковой на тему «Татарские украшения». Регистрация по ссылке.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Завершатся Дни культуры Татарстана в Москве 22 августа. Торжественный вечер мастеров искусств РТ в Московском международном Доме музыки начнется в 18:00. Вход по приглашениям.