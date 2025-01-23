Стала известна программа празднования Дня студента 2025 года в Татарстане

Ринат Садыков

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С 23 по 29 января в Татарстане пройдет ряд мероприятий, приуроченных к празднованию Дня студента и направленных на развитие творческого потенциала и укрепление студенческих связей. Об этом на пресс-конференции ко Дню студента сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«День студента в этом году не будет ограничен исключительно 25 января. У нас подготовлен целый ряд увлекательных и в то же время полезных мероприятий для молодежи, рассчитанных почти на целую неделю. Особенно важно их наполнение, которое позволит студентам раскрыть свой творческий потенциал и приобщиться к здоровому образу жизни. Разного формата мероприятия запланированы во всех муниципальных образованиях республики», — отметил он.

Так, 23 января в Казанском государственном аграрном университете состоится пресс-конференция, посвященная Дню студента, а также открытие Первого студенческого пространства, где молодые люди смогут реализовывать свои идеи и проекты.

Завтра, 24 января, в Университете управления «ТИСБИ» пройдет День самоуправления, когда студенты на один день займут должности сотрудников университета. В этот день также состоится торжественная часть мероприятия в саду вуза, включая традиционное сжигание «чучела сессии».

В тот же день на катке в парке «Черное озеро» пройдет совместное мероприятие высших учебных заведений Казани и Комитета по делам детей и молодежи столицы РТ, включающее конкурсы, спортивные игры и розыгрыш подарков.

В субботу, 25 января, в Казанском национальном исследовательском технологическом университете состоится праздничное открытие культурно-досугового центра, актового зала и спортивного комплекса. В программе — спортивный турнир, концертная программа и презентация научных разработок. В Казанском федеральном университете также пройдет концертная программа «Татьянин день — День студента», в ходе которой будут награждены лучшие студенты и студенческие объединения.

В Альметьевском государственном техническом университете запланированы спортивные игры на свежем воздухе и концертная программа, а в Казанском государственном институте культуры — театрализованный концерт для студентов.

На следующей неделе, 29 января, Казанский филиал Российского государственного университета правосудия проведет праздничный концерт на площадке культурного центра «Сайдаш».

Кроме того, молодежные общественные организации, входящие в региональную молодежную общественную организацию «Лига студентов Республики Татарстан», также подготовили ряд мероприятий. В Набережных Челнах 25 января пройдет фестиваль «Ночь студента», а в Бугульме состоится традиционный студенческий бал с выступлениями творческих коллективов. В Елабуге учащиеся смогут участвовать в квизе, посвященном студенчеству.

Завершится празднование Дня российского студенчества торжественной церемонией награждения победителей и лауреатов ежегодной республиканской студенческой премии «Студент года Республики Татарстан» в КРК «Пирамида».