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Стала известна программа празднования 100-летия кинематографии Татарстана
В честь 100-летия кинематографа Татарстана организация «Татаркино» соберет ветеранов отрасли в зале Татарской государственной филармонии им.Тукая. Мероприятия по случаю юбилея проходят в течение всего года, но торжественный вечер запланирован на 13 марта.
«13 февраля 1924 года было образовано татарское кинематографическое объединение “Таткино" с функциями выпуска фильмов на татарском языке, съемок кинохроники, проката фильмов. С тех пор идет летопись татарстанского кино. Наверное, в республике были разные периоды развития кинематографа, но хочется верить, что последние 4-5 лет он развивается», — рассказал об истории отрасли в республике замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин на пресс-конференции в «Татар-информе».
«На юбилейные торжества приедут и руководители кинематографических организаций стран СНГ. Это уже говорит об их уважении к татарскому кино. У нас есть и совместные проекты с этими республиками», — продолжил он.
«В последнее время "Татаркино" заключило договоры о сотрудничестве с несколькими студиями. Это киностудии "Беларусьфильм", "Таджикфильм", Узбекистан, Казахстан, Киргизия. Все они участвуют в нашем празднике», — сказала директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова.
Юбилейные мероприятия стартуют 12 марта питчингом проектов-претендентов на субсидии для татарстанского кинематографа. По словам организаторов, здесь будет работать очень авторитетная экспертная комиссия.
13 марта в Казанском институте культуры запланирован круглый стол. Там речь пойдет о копродукции.
«У стран СНГ есть желание снимать фильмы с Россией», — подчеркнула Миляуша Айтуганова.
Торжественное мероприятие назначено на 12.00.
«Мы собираем 13 марта всю республику. Из 41 района приедут люди, работающие в киноиндустрии», — добавила директор «Татаркино».
В этот же день в кинотеатре «Мир» состоится открытие Дней узбекского кино. Это ответный визит на Дни татарстанского кино в Ташкенте в декабре.
Рузиля Мухаметова
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