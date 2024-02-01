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Стала известна причина хлопка и ярких вспышек на Тэцевской в Казани
Сегодня в соцсетях казанцы сообщили, что на Тэцевской произошел громкий хлопок, сопровождающийся вспышкой света.
В свою очередь в пресс-центре «Татэнерго» сообщили, что причиной резкого звука и вспышек стало отключение сетевого трансформатора.
«Отключение произошло с небольшим нарушением. При этом сопровождался резким звуком и вспышками из-за повреждения одного из выводов трансформатора», – отметили в компании.Также добавили, что нарушений в режиме работы оборудования и нарушений подачи потребителям электрической и тепловой энергии не произошло – трансформатор многократно был резервирован.
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