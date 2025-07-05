Стала известна причина пожара в Мамадыше, где погибли две пожилые женщины

Наиболее вероятной причиной пожара в Мамадыше, где погибли две пожилые женщины, дознаватели отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Мамадышскому району считают аварийный режим работы электросети.

Как рассказали «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, наиболее интенсивное горение происходило со стороны веранды.

Там были обнаружены медные электрические провода с шарообразными формами оплавления, а электропроводка в доме была выполнена из алюминия.

Электропровода изъяты, назначена пожарно-техническая экспертиза. Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электросети.

«Татар-информ» рассказывал, что сегодня на улице Веры Фигнер произошел пожар в одноэтажном бревенчатом доме. Во время тушения огня пожарные нашли тела 73-летней и 98-летней женщин.