Стала известна причина пожара в аптеке и алкомаркете в Набережных Челнах

Стало известно, почему загорелись аптека и алкомаркет на улице Сююмбике в Набережных Челнах.

По версии дознавателя Государственного пожарного надзора, пожар случился из-за неисправностей электросети. Также стало известно, что единственная пострадавшая – 78-летняя женщина – отравилась продуктами горения, когда вернулась внутрь горящего здания за сумкой.

В МЧС напоминают, что не стоит оставлять электроприборы без присмотра и перегружать одну розетку несколькими устройствами, а также рекомендуют вовремя менять старую проводку.