Стала известна причина неприятного запаха в Набережных Челнах

Агропромышленный комплекс «Кама» стал источником неприятного запаха в Набережных Челнах. Загрязнение атмосферного воздуха в городе на прошлой неделе привело к взрывному характеру обращений, сообщил на аппаратном совещании глава территориального отдела Роспотребнадзора Ильгизар Бариев.

«Ажиотажный на прошлой неделе случай — загрязнение атмосферного воздуха, которое привело к взрывному характеру обращений, — это неприятный запах, который образовался в результате действий агрофирмы „Кама“. Это вывоз птичьего помета. У населения это вызвало справедливый гнев — были нарушены комфортные условия проживания», — сообщил главный санврач города.

Он пояснил, что экологические службы с помощью квадрокоптера смогли определить источник запаха.

«Сейчас проводятся процессуальные действия, по результатам которых будет доложено отдельно. Руководителям хозяйств будет предложена другая схема дислокации этих грунтов», — доложил Бариев.

Санврач уточнил, что 26 мая работы по вывозу отходов были приостановлены. А следующие действия будут еще раз продуманы и просмотрены, чтобы минимизировать негативное воздействие на жизнь горожан.

«Расследование проведем, меры будут приняты. Постараемся сделать так, чтобы вместе с Россельхознадзором и экологическими службами подготовить такую схему, которая позволила бы исключить дискомфорт наших горожан», — отчитался Бариев.

Мэр Челнов Наиль Магдеев прокомментировал неприятный инцидент, отметив, что такие случаи в городе периодически повторяются.

«Мы с уважением относимся к сельскохозяйственным предприятиям, которые выпускают нужную и важную продукцию для жителей нашего города, в том числе предприятие „Кама“. Понимаем, насколько непростой и тяжелый труд в сельском хозяйстве. Но при всем этом агропромышленный комплекс тоже должен проявить уважение к жителям полумиллионного города. Так жить нельзя. И поступать так тоже нельзя. Тем, кто работает с отходами животноводства и птицеводства, нужно иметь определенное чувство ответственности», — отреагировал градоначальник.

Он подчеркнул, что необходимо организовать места складирования отходов так, чтобы они не мешали жизнедеятельности города.

«Мы с вами уже общались на эту тему несколько дней назад, когда появился неприятный запах в городе», — отметил Магдеев и обратился к главе исполкома Фариду Салахову с поручением провести разговор с руководителями «Камы».

«Нужно найти общий язык. Проведите процессуальные действия в части привлечения к ответственности, предусмотренные законодательством. Думаю, что надо на партнерских отношениях договориться, чтобы больше такого не было. Это касается и наших других сельскохозяйственных предприятий, расположенных на границе городского округа Набережные Челны. Внимательно надо посмотреть, где что кто складирует. Территория Тукаевского и близлежащих районов позволяет складировать отходы животноводства чуть дальше от границы Набережных Челнов. Нужно попросить, договориться, предупредить. Чтобы таких случаев больше не было. Крайне неприятно было несколько дней ощущать всем нам этот запах», — заключил Магдеев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что экологи провели проверку после жалоб на запах газа в Набережных Челнах. В районе хлебокомбината и автовокзала при помощи передвижной экологической лаборатории были взяты пробы воздуха. Превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ обнаружено не было.