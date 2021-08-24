Стала известна причина лесных пожаров в Лениногорском районе Татарстана

Лесные пожары, вспыхнувшие в Лениногорском районе Татарстана, произошли из-за сильного ветра. Пожары на сегодняшний день локализованы, сейчас идет их ликвидация. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Кабмине РТ министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

«Надо сказать о вечернем воскресном урагане, который прошел с сильным ветровалом. Были крупные поражения лесов в Лениногорском районе, в районе деревни Верхний Каран и в районе деревни Каркали. Ураганный ветер повалил деревья на линии электропередачи. Из-за искры загорелась подстилка, этому способствовали аномальная жара под 40 градусов и сильный ветер. Пожары на сегодняшний день локализованы, сейчас идет их ликвидация. Этим занимаются специалисты лесопожарной службы и МЧС. На данный момент угрозы для населенных пунктов нет», — сказал он.

Спикер отметил, что в течение суток возгорания будут полностью потушены. Стоит отметить, что на землях лесного фонда Татарстана в 2021 году зафиксировано 14 лесных пожаров. В трех случаях возгорания произошли по вине людей — из-за выброшенного окурка, от искры из-за несанкционированной выемки бездействующих нефтепроводов и розжига порубочных остатков в лесу. Ущерб от пожаров оценивается в 5 млн рублей.