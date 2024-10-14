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Стала известна причина густого черного дыма в Московском районе Казани
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Стала известна причина появления густого черного дыма в Московском районе Казани. Как стало известно «Татар-информу», источником дыма стал горящий мусор.
К предприятиям, которые находятся поблизости, он отношения не имеет.
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