Стала известна причина эвакуации учеников и учителей 132-й школы в Казани

Стала известна причина эвакуации учеников и персонала казанской школы №132.

Раннее в соцсетях появились сообщения об эвакуации всех находившихся в учебном учреждении из-за задымления в здании.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, в 9:37 сработала автоматическая пожарная сигнализация школы. До прибытия пожарных из здания вывели 715 учеников и 81 работника. В дальнейшем было установлено, что на электрощитовой произошло короткое замыкание без горения.

Пострадавших нет. Силами пожарной охраны был дан отбой.