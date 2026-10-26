Стала известна причина ДТП на въезде в Казань, в котором погибла девушка

Появились новые подробности ДТП, случившегося сегодня утром на въезде в Казань.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ДТП произошло рядом с буквой М на Оренбургском тракте в сторону Казани – столкнулись «Лада» 14-й модели и «Лада Гранта». Водитель «Четырнадцатой» из-за поломки вышел из автомобиля и выставил знак аварийной остановки. В этот момент в него въехала «Гранта». 20-летняя пассажирка «Лады» 14-й модели скончалась от полученных травм.

Как сообщили в Госавтоинспекции Татарстана, ДТП произошло из-за того, что водитель «Гранты» отвлеклась на упавший телефон. Остальные обстоятельства в настоящий момент выясняются.