На главную ТИ-Спорт 12 декабря 2025 15:42

Стала известна позиция УЕФА по поводу возвращения россиян после рекомендации МОК

Фото: "Татар-Информ" / Михаил Захаров

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) считают пока невозможным возвращение России на международную арену, пока не будет достигнуто политическое урегулирование.

Эта позиция, о которой сообщает Press Association, контрастирует с курсом Международного олимпийского комитета (МОК), рекомендовавшего допускать российских юниоров под национальной символикой накануне.

По информации источников PA, ключевым препятствием остаётся позиция нескольких стран, которые отказываются от матчей с российскими командами.

Россия остается отстраненной от соревнований УЕФА и ФИФА с 2022 года, а временное решение по командам U17, принятое в 2023 году, было отозвано.

#УЕФА #Россия
