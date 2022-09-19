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Ру Тат
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Спорт
19 сентября 2022  10:45

Стала известна музыка к новой произвольной программе Камилы Валиевой

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Олимпийская чемпионка зимних Игр в Пекине – 2022 года Камила Валиева выступит в новом сезоне с произвольной программой, в которую будут включены несколько композиций. Об этом сообщает «Р-Спорт».

По информации источника, музыкальная линия программы будет состоять сразу из нескольких треков, основным из которых станет композиция Truman Sleeps из фильма Питера Уира «Шоу Трумана» с Джимом Керри в главной роли. 

Более того, в программе Валиевой также можно будет услышать фрагмент из выпуска новостей. Финальную часть представит трек китайского композитора Вэй Сяоханя, создающего музыку для аниме.

Напомним, в конце сентября – начале октября должны состояться слушания по делу о возможном применении Валиевой допинга.

#Камила Валиева #фигурное катание
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