Стала известна музыка к новой произвольной программе Камилы Валиевой

Олимпийская чемпионка зимних Игр в Пекине – 2022 года Камила Валиева выступит в новом сезоне с произвольной программой, в которую будут включены несколько композиций. Об этом сообщает «Р-Спорт».

По информации источника, музыкальная линия программы будет состоять сразу из нескольких треков, основным из которых станет композиция Truman Sleeps из фильма Питера Уира «Шоу Трумана» с Джимом Керри в главной роли.

Более того, в программе Валиевой также можно будет услышать фрагмент из выпуска новостей. Финальную часть представит трек китайского композитора Вэй Сяоханя, создающего музыку для аниме.

Напомним, в конце сентября – начале октября должны состояться слушания по делу о возможном применении Валиевой допинга.