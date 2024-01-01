Стала известна Концепция председательства России в СНГ

В наступившем 2024 году Россия стала страной-председателем Содружества Независимых Государств. Соответствующая концепция опубликована на сайте Кремля.

В частности, РФ намерена работать над укреплением сотрудничества в военной сфере и области пограничной безопасности на внешних границах. В 2021–2025 годах предполагается углублять взаимодействие в военной и военно-технической областях.

Кроме того, российская сторона собирается уделить особое внимание вопросам импортозамещения и расширения товарных обменов, а также экономическим аспектам климатической повестки.

Среди экономических моментов также фигурируют формирование на пространстве СНГ единого агропромышленного рынка, обеспечение энергетической безопасности и развитие низкоуглеродной энергетики.

В число приоритетов председательства России в СНГ вошла и борьба с последствиями санкций («минимизация негативных последствий применения отдельными государствами и их объединениями односторонних принудительных мер»).

Помимо этого, предполагается уделить внимание работе по военно-патриотическому воспитанию и популяризации общих духовно-нравственных ценностей в СНГ, а также противодействию «попыткам отмены культуры того или иного народа или его вклада в мировое культурное наследие».

Будет продолжена реализация совместных проектов «по защите, поддержке и продвижению русского языка как языка межнационального общения».

Еще одним значимым аспектом должна стать «поддержка мер по борьбе с фальсификацией истории и попытками реабилитации нацизма, сохранению исторической правды о Великой Отечественной войне, в том числе о фактах геноцида народов Советского Союза».