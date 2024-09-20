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Политика 20 сентября 2024 10:34

Стала известна дата заседания СБ ООН по диверсиям на российских газопроводах

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Заседание СБ ООН по диверсиям на российских газопроводах планируется провести 26 сентября. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Среди очередных шагов - запланированное на 26 сентября заседание Совета Безопасности ООН по диверсиям на российских газопроводах», - сказала спикер.

По ее словам, Россия обязательно доведет до конца расследование взрывов «Северных потоков». Наша страна приложит все усилия для того, чтобы общественность узнала правду, добавила Захарова.

Напомним, газопроводы были взорваны 26 сентября 2022 года. С 2016-го по 2021 год «Северный поток — 1» являлся самым протяжённым подводным газопроводом в мире, его длина — 1224 км. В 2021 году была завершена укладка «Северного потока — 2», длина которого больше на 10 км за счёт обхода территориальных вод Дании.

#ООН #заседание #газопровод #Россия
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