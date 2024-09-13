Стала известна дата закрытия пожароопасного сезона в лесах Татарстана

Пожароопасный сезон в лесах Татарстана в этом году проходит благополучно по сравнению с прошлым годом благодаря благоприятным погодным условиям. Об этом сегодня корреспонденту «Татар-информа» сообщил директор лесопожарного центра РТ Айдар Гайфуллин.

«В этом году зарегистрировано 296 термических точек, а в прошлом году на аналогичную дату их количество достигало 1090. Минувшей весной сразу выросла зеленая трава и своевременно шли дожди. Поэтому количество пожаров и термических точек снизилось», – сообщил он.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Спикер отметил, что в прошлом году пожароопасный сезон в республике был открыт 1 апреля, а в этом году – 15 апреля. В этом сезоне по республике зафиксировано 175 возгораний на землях возле леса, а прошлом году – 889. Лесных пожаров в Татарстане в этом сезоне не было.

«В 2024 году пожароопасный сезон планируем закрыть 15 октября», – сказал Гайфуллин.

Он добавил, что если в октябре будут идти дожди или выпадет ранний снег, то пожароопасный сезон могут закрыть раньше.