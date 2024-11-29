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Стала известна дата съезда Совета муниципальных образований РТ
Сегодня, 29 ноября, состоялось заседание Президиума Совета муниципальных образований Республики Татарстан с участием руководителя Администрации Раиса РТ Асгата Сафарова.
В работе заседания приняли участие первый заместитель руководителя Администрации Раиса РТ – начальник Управления Раиса РТ по работе с территориями Ильнур Гарипов, представители министерств и ведомств, главы муниципальных районов и сельских поселений в режиме видеоконференции на местах.
Члены Президиума определились с датой проведения очередного съезда Совета муниципальных образований Республики Татарстан. Форум пройдет 19 декабря. Участие в нем примут 956 муниципальных образований, представители республиканских органов государственной власти, участники СВО, которые работали главами муниципальных образований и в настоящее время находятся на передовой, ветераны, а также руководители ТОС и землячеств, общественных организаций.
Председатель Совета муниципальных образований Республики Татарстан Экзам Губайдуллин отметил, что на заседании XIХ съезда будет представлен отчет о работе совета. Он напомнил, что накануне пройдет ряд онлайн-конференций, модераторами которых выступят мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев, глава Елабужского района Рустем Нуриев и директор Института развития городов РТ Наиля Зиннатуллина.
Информация о вопросах, рассмотренных на онлайн-конференциях, и предложениях по их решению будет представлена на съезде и использована при подготовке плана совместных мероприятий органов госвласти и МСУ, принимаемого по итогам форума.
В ходе совещания также обсуждались вопросы проверки данных похозяйственных книг и сведений ветеринарной службы, а также принципы распределение средств на обновление инфраструктуры водоснабжения в городской и сельской местности.
Также на заседании глава Елабужского района Рустем Нуриев был награждён медалью «За развитие местного самоуправления».
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