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Руc Тат
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Происшествия 20 июля 2023 19:35

Стала известна дата прощания с погибшим летчиком из Альметьевска

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Прощание и панихида по старшему лейтенанту Тимуру Хисматуллину, который погиб при падении штурмовика в Азовском море, пройдет 22 июля в 10.00 в Альметьевске.

«Похороны Тимура будут в Альметьевске 22 июля. Панихида состоится в 10.00 ч. в зрительном зале Молодежного центра. Отпевание в корпусе 1 Часовни, в 11.00 ч. за Молодежным центром», – сообщили на странице в социальной сети альметьевской школы №17, где учился летчик.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Тимур Хисматуллин погиб при проведении тренировочного полета в Краснодарском крае. Его самолет потерпел крушение недалеко от берега в акватории Азовского моря.

#Краснодарский край #Летчики #погибшие
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