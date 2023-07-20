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Стала известна дата прощания с погибшим летчиком из Альметьевска
Прощание и панихида по старшему лейтенанту Тимуру Хисматуллину, который погиб при падении штурмовика в Азовском море, пройдет 22 июля в 10.00 в Альметьевске.
«Похороны Тимура будут в Альметьевске 22 июля. Панихида состоится в 10.00 ч. в зрительном зале Молодежного центра. Отпевание в корпусе 1 Часовни, в 11.00 ч. за Молодежным центром», – сообщили на странице в социальной сети альметьевской школы №17, где учился летчик.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Тимур Хисматуллин погиб при проведении тренировочного полета в Краснодарском крае. Его самолет потерпел крушение недалеко от берега в акватории Азовского моря.
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