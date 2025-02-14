Стала известна дата первого матча на новой арене «Автомобилиста» в Екатеринбурге

Фото: ugmk-arena.ru

Стала известна дата первого матча на новой арене екатеринбургского «Автомобилиста», «УГМК-Арены».

Впервые на льду нового стадиона матч Континентальной хоккейной лиги пройдет 10 марта – будут встречаться «Автомобилист» и московский ЦСКА. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя губернатора региона Павла Крекова.

«УГМК-Арена» будет открыта матчем «Автомобилиста» и ЦСКА, это произойдёт в марте», — сказал Креков.

Напомним, матч пройдет 10 марта. Стартовое вбрасывание назначено на 17:00 по московскому времени.