Стала известна бригада арбитров на матч «Рубин» – «Ахмат»

Фото: rubin-kazan.ru

РФС объявил о назначении судейской бригады на матч «Рубин» – «Ахмат», который состоится в Казани 22 ноября. Время начала матча – в 19:30 мск.

Матч «Рубин» – «Ахмат» рассудит бригада арбитров в следующем составе:

Главный судья – Павел Кукуян

Помощники судьи: Дмитрий Мосякин, Дмитрий Маликов

Резервный судья – Максим Перезва

VAR – Алексей Сухов

AVAR – Антон Фролов.

По итогам 15 матчей «Рубин» находится на 7 месте с 20 очками. «Ахмат» – на 11 месте с 16 очками.