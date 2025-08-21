Стала известна бригада арбитров на матч между «Рубином» и «Спартаком»

Фото: rubin-kazan.ru

На матч 6-го тура РПЛ «Рубин» – «Спартак» назначена бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым. Ассистентами выступят линейные судьи Максим Белокур и Игорь Демешко, сообщил официальный сайт РФС.

По итогам 5 туров татарстанцы расположились на 4-м месте с 10 очками в таблице РПЛ. «Спартак» находится на 13-й строчке. В активе москвичей 5 очков.

Встреча пройдет на домашнем стадионе «Рубина» в Казани, на «Ак Барс Арене». Время начала матча – 14:00 мск.

Прямая трансляция запланирована на телеканале МАТЧ ПРЕМЬЕР и сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.