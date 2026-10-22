Стала известна бригада арбитров на дерби ЦСКА — «Спартак» в 12-м туре РПЛ

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Российский футбольный союз объявил судейские назначения на матчи 12-го тура Альфа-Банк РПЛ. Центральную встречу тура между ЦСКА и «Спартаком» обслужит бригада во главе с Кириллом Левниковым.

Помогать Левникову будут Дмитрий Ермаков и Андрей Веретешкин. Резервным судьёй назначен Инал Танашев. За систему VAR будут отвечать Василий Казарцев и Павел Шадыханов. Инспектором матча стал Эдуард Малый.

Встреча пройдёт в воскресенье, 25 октября, на «ВЭБ Арене» в Москве. Начало матча — в 16:00 по московскому времени.

Перед дерби ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице с 22 очками после 11 матчей. «Спартак» идёт третьим, имея в активе 23 очка. Лидирует московское «Динамо» с 25 очками.