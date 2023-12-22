«Стал заметно моложе»: казанцам описали сегодняшний портрет контрактника

Замначальника пункта отбора на военную службу по контракту Казани Рустам Сафиуллин рассказал, как изменился портрет контрактника.

По словам спикера, основные изменения в портрете – контрактник в последнее время стал заметно моложе, пишет газета «Республика Татарстан». Так, если в 2022 году военнослужащими из РТ чаще становились мужчины от 40 до 50 лет, то по итогам 2023-го большая часть обратившихся – до 35 лет. При этом все они – или «отслужившие по призыву», или вообще «не служившие». Также среди желающих есть и призывники-срочники.

Еще одна особенность – увеличение самого набора. В начале года на службу по контракту Татарстан отправлял в воинские части в среднем по 30 человек каждый день, а сегодня — уже по 40–45.

«Татвоенкомат обычно формирует по две большие команды ребят в неделю. Снаряжаем автобусы, комфортабельные, с кондиционерами, которые убывают по вторникам и пятницам», — рассказал собеседник.