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«Стал заметно моложе»: казанцам описали сегодняшний портрет контрактника
Замначальника пункта отбора на военную службу по контракту Казани Рустам Сафиуллин рассказал, как изменился портрет контрактника.
По словам спикера, основные изменения в портрете – контрактник в последнее время стал заметно моложе, пишет газета «Республика Татарстан». Так, если в 2022 году военнослужащими из РТ чаще становились мужчины от 40 до 50 лет, то по итогам 2023-го большая часть обратившихся – до 35 лет. При этом все они – или «отслужившие по призыву», или вообще «не служившие». Также среди желающих есть и призывники-срочники.
Еще одна особенность – увеличение самого набора. В начале года на службу по контракту Татарстан отправлял в воинские части в среднем по 30 человек каждый день, а сегодня — уже по 40–45.
«Татвоенкомат обычно формирует по две большие команды ребят в неделю. Снаряжаем автобусы, комфортабельные, с кондиционерами, которые убывают по вторникам и пятницам», — рассказал собеседник.
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