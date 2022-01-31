Лидер сборной, но не у Слуцкого: почему Тальби в «Рубине» хуже, чем на Кубке Африки

Одним из тех, кто отсутствовал на первом тренировочном сборе «Рубина» в турецком Белеке, оказался защитник казанцев Монтассар Тальби. Тунисец в составе своей сборной выступил на Кубке Африки, но из-за ковида был вынужден завершить его досрочно. О том, как прошел турнир для футболиста «Рубина», – в материале спортивной редакции ИА «Татар-информ».

Монтассар Тальби в составе своей сборной выступил на Кубке Африки, но из-за ковида был вынужден завершить его досрочно

Фото: rubin-kazan.ru

Кубок Африки для болельщиков «Рубина» является, наверное, одним из самых редких и экзотических футбольных турниров. Последним, кто отправлялся на это соревнование еще будучи игроком казанского клуба, был Макбет Сибайя. После южноафриканца в Казань приезжали еще несколько представителей Черного континента, но на Кубок африканских наций в состав своих сборных они так и не вызывались.

Зато единственный африканский представитель нынешнего созыва «Рубина» Монтассар Тальби был вызван в состав сборной Туниса почти с ходу. 23-летний защитник впервые дебютировал за национальную команду менее года назад и за это время успел провести за сборную уже 14 матчей. Сейчас Тальби является лидером обороны тунисской сборной, и в последнее время без его непосредственного участия не обходится ни один матч команды. Правда, последнюю игру Тальби все-таки пропустил, и именно это событие, вероятно, стало для Туниса на Кубке Африки фатальным.

Мог сыграть против Салаха и Мане: все испортил ковид

За день до четвертьфинального матча против сборной Буркина-Фасо стало известно, что защитник казанского «Рубина» сдал первый положительный тест на коронавирус. Повторный тест, который футболист сделал на следующий день выдал аналогичный результат. Итог: Тальби пропустил матч четвертьфинала, а Тунис сенсационно проиграл и вылетел из турнира. Стоит отметить, что до этого матча защитник наряду с опорным полузащитником немецкого «Кельна» Эльесом Схири стал единственным, кто провел за Тунис от звонка до звонка все четыре предыдущих матча: три игры группового этапа и матч 1/8 финала против сборной Нигерии.

🔴⚪ Officiel : Montassar Talbi a été testé positif au Covid ces derniers jours.



Sa participation pour le quart de finale face au Burkina demain est donc incertaine.#Tunisie 🇹🇳 #CAN2021 #TeamTunisia pic.twitter.com/OgsOq6UMp2 — Tunisie Football (@tunisiefootball) January 28, 2022

При этом, как ни странно, даже после двух положительных тестов у Тальби еще оставались шансы вернуться на поле. Произошло бы это в том случае, если бы Тунис по итогу дошел до стадии финала, а сам футболист через 7 дней после сдачи положительного ПЦР-теста сдал отрицательный. Да, регламент Кубка Африки специфичен и предусматривает такое. Но Тунис до финала не дошел. А ведь если бы не ковид, то в полуфинале Тальби могла бы ждать встреча против сенегальских звезд во главе с Садио Мане, а в финале, вполне возможно, и с Египтом Мохамеда Салаха.

Третий после Кулибали и Диалло

В этом плане потери на себе ощутил и «Рубин», который при благоприятном исходе событий мог рассчитывать на существенное подорожание защитника в цене. Хотя не исключено, что его ценник после Кубка Африки вырастет и без того. Сейчас Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста всего в 1,5 миллиона евро. И эта цена для основного защитника 30-й команды в рейтинге ФИФА (выше сборной России) – крайне скромный показатель.

🔴⚪ La Tunisie jouera en rouge demain pour la première fois de la compétition.



Le match sera arbitré par le botswanais Joshua Bondo.#Tunisie 🇹🇳 #CAN2021 #TeamTunisia pic.twitter.com/Sx6D8i0jOQ — Tunisie Football (@tunisiefootball) January 28, 2022

Стоит отметить, что Тальби выглядел очень прилично не только на уровне своей сборной, но и на фоне всего Кубка Африки. Sofascore вносит футболиста казанцев в список десяти лучших центральных защитников турнира, а сам Тальби входит в топ-5 по проценту точных передач (91%) и в топ-3 по проценту выигранных верховых единоборств (77%) после сенегальской пары Кулибали – Диалло из таких клубов, как «Наполи» и ПСЖ. Вполне себе солидно.

Тальби не первый футболист «Рубина», кто раскрывается в играх за сборную

В этой связи интересно сравнить выступления Тальби за «Рубин» и за сборную Туниса. Из-за тактических особенностей команды Слуцкого Тальби делает больше оборонительных действий в матчах за клуб, чем за сборную. Однако их эффективность хромает. Так, процент отборов по сезону за «Рубин» – 52%, по сезону за Тунис – 65%, процент выигранных верховых единоборств – 54% за клуб, 75% за сборную, процент передач – 83% и 92%, и так далее. С чем может быть связана такая разница в продуктивности? На ум приходит два фактора: уровень сопротивления и эффективность использования футболиста тренерским штабом «Рубина».

Если сравнить выступления Тальби за «Рубин» и за сборную Туниса, видно, что защитник в матчах за сборную показывает больше, чем за клуб Фото: rubin-kazan.ru

Что касается первого, то вряд ли уровень сопротивления на том же Кубке Африки был ниже, нежели в Российской Премьер-Лиге. В составах многих африканских команд выступают нападающие из топовых европейских лиг, которые могли бы рассчитывать на попадание в старт чуть ли не в любом другом клубе чемпионата России. А вот фактор №2 вполне имеет право на жизнь. За примерами далеко ходить не надо. Хвича Кварацхелия за несколько матчей в отборе к ЧМ за Грузию сделал столько же результативных действий, сколько за всю первую часть сезона в «Рубине». Ин Бом в этом сезоне крайне плох и не похож на самого себя прошлого сезона, но в азиатском отборе на чемпионат мира в составе Южной Кореи у него все прекрасно.

Интересно посмотреть, как себя проявят легионеры «Рубина» в РПЛ уже этой весной, а пока ждем второго тренировочного сбора, где команде предстоит сыграть против «Сочи», «Химок» и «Динамо» из Батуми. Несмотря на вылет из Кубка Африки, Тальби сбор тоже пропустит. Клуб предоставил защитнику небольшой отпуск, так что к «Рубину» тунисец присоединится лишь 12 февраля, прямиком к старту третьего сбора в Белеке.