Стал известен топ детских новогодних костюмов и цены на них в Казани

Спрос на новогоднюю одежду для детей в целом по стране вырос на 54%, а в Казани — на 47%. Юным казанцам родители чаще заказывают костюмы пиратов и принцесс, сообщает компания «Авито».

«В этом году дети и родители выбирали не только одежду героев из хорошо знакомых с детства сказок, но и более современные варианты — костюмы из популярных мультсериалов и фильмов, например, из „Щенячьего патруля“. Количество объявлений о продаже детской карнавальной одежды также растет. В ноябре-декабре этого года такие предложения увеличились на 11% по сравнению с прошлым годом», — отметили в пресс-службе сервиса.

Топ-10 самых популярных детских новогодних костюмов составили «снежинка», «принцесса», «снеговик», «зайчик», «елочка», «пират», «гном», «волк», «лисичка» и «мушкетер».

В Казани спрос на костюм «снежинки» вырос в 2,1 раза, а средняя его стоимость в городе составляет 600 рублей, что на 20% выше, чем годом ранее. Нарядом «принцессы» в столице Татарстана интересовались на 39% больше пользователей, чем годом ранее. Купить праздничную одежду можно в среднем за 700 рублей, что дороже цены прошлого года на 27%. Казанцы запрашивали наряд «снеговика» в этом году на 29% чаще, а приобрести такой костюм можно в среднем за 300 рублей.

Покупка костюма «зайца» обойдется в среднем в 350 рублей, что дешевле цены прошлого года на 13%. Нарядиться «елочкой» в Казани можно за 500 рублей, за год цена на этот товар выросла на 25%.

Помимо костюмов, попавших в рейтинг самых популярных, россияне интересовались одеждой персонажей из мультсериалов «Щенячий патруль» и «Маша и Медведь», а также из мультфильма «Холодное сердце». Растет спрос и на персонажей-супергероев: костюм Человека-паука стал востребованнее на 23%, а Супермена — на 24%.