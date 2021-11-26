Стал известен топ-3 самых высокооплачиваемых профессий в Казани в ноябре

В топ-3 самых высокооплачиваемых профессий на рынке труда в ноябре в Казани вошли программисты, мастера-приемщики и повары. Об этом сообщает сервис Работа.ру.

«Одна из самых высоких зарплат доступна Java developer — от 150 тыс. рублей. От соискателя требуется опыт работы с системами контроля версий, знание Java, SQL, фреймворков, основных алгоритмов и структур данных», – отмечается в исследовании сервиса.

До 150 тыс. рублей может заработать мастер-приемщик в сервисном центре, однако необходимо иметь стаж работы на данной должности не менее трех лет, навыки работы в 1С и быть коммуникабельным.

Также есть вакансия шеф-повара в отель, которому готовы платить от 120 тыс. рублей в месяц. Среди требований работодатель указал опыт работы от шести лет, навык приготовления блюд разной сложности, умение делегировать и распределять обязанности.

Высокий доход доступен слесарю механосборочных работ на автопроизводстве в Набережных Челнах — до 116 тыс. рублей за вахту. Чуть меньше (до 115 тыс. рублей) может зарабатывать штамповщик горячей штамповки. От 100 тыс. рублей может получать шлифовщик на крупном производстве.