Стал известен стартовый состав «Рубина» на матч с «Крыльями Советов»

Опубликован стартовый состав казанского «Рубина» на матч против «Крыльев Советов», который состоится сегодня в 14.00. Список появился в Instagram-аккаунте казанского клуба.

Место в воротах займет Юрий Дюпин, в защите сыграют Георгий Зотов, Филип Уремович, Монтассар Тальби и Александр Зуев в полузащите — Оливер Абильдгор, Андерс Дрейер, Хвича Кварацхелия, Солтмурад Бакаев, Сеад Хакшабанович, а на острие выйдет Герман Онугха.

В запасе остались Медведев, Янович, Суриков, Савицкий, В. Игнатьев, Мусаев и Деспотович.