Стал известен состав сборной России по хоккею на полуфинальный матч против Швеции на ОИ

Тренерский штаб Олимпийской сборной России определился с составом на матч 1/2 финала против Швеции. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, состав нашей национальной команды в полуфинале будет выглядеть следующим образом:

Голкиперы: Иван Федотов, Тимур Билялов.

Защитники: Никита Нестеров – Александр Никишин, Егор Яковлев – Александр Елесин, Иван Телегин – Вячеслав Войнов, Дамир Шарипзянов.

Нападающие: Кирилл Семенов – Владислав Шипачев – Андрей Чибисов, Никита Гусев – Владимир Ткачев – Арсений Грицюк, Дмитрий Воронков – Павел Карнаухов – Антон Слепышев, Сергей Плотников – Михаил Григоренко – Артур Каюмов, Станислав Галиев.

По сравнению с матчем четвертьфинала против Дании место Сергея Андронова в составе займет Михаил Григоренко.

Напомним, полуфинальная игра против Швеции состоится 18 февраля в 16:10 по московскому времени.