Стал известен состав «Рубина» на первую контрольную игру после вылета в ФНЛ

«Рубин» представил стартовый состав на первую контрольную игру против «Акрона».

В стартовом составе казанцев на игру выйдет пять новичков, а с капитанской повязкой команду на поле выведет белорусский защитник Александр Мартынович.

Стартовый состав «Рубина»: Медведев – Кабутов, Мартынович, Нижегородов, Ломовицкий – Чуперка, Зотов, Йевтич – Бакаев, Зуев, Фамейе

Стоит отметить, что в заявку на игру не попали Илья Самошников, а также Виталий Лисакович. Ранее сообщалось, что футболисты покинут «Рубин» в летнее трансферное окно.

Для казанского клуба эта игра станет первой в нынешнем межсезонье и первой после вылета из Премьер-лиги.

Напомним, встреча состоится на базе «Рубина» в Соцгороде и начнется в 15.00 по московскому времени.