Стал известен состав «Рубина» на матч Кубка России против «Енисея» в Красноярске

«Рубин» представил стартовый состав на гостевую игру четвертьфинала Кубка России против «Енисея».

По сравнению с предыдущим матчем против «Спартака» в рамках 25-го тура РПЛ стартовый состав казанцев изменений не претерпел.

Стоит отметить, что в составе «Рубина» участие в матче примет лишь один легионер: тунисский защитник Монтассар Тальби.

Ранее официально контракты с «Рубином» приостановили шесть легионеров: Андерс Дрейер, Сеад Хакшабанович, Филип Уремович, Сильвие Бегич, Хвича Кварацхелия и Хван Ин Бом. Полузащитник Оливер Абильдгор пропустит игру из-за повреждения.

С капитанской повязкой на поле команду выведет Виталий Лисакович.

Стартовый состав «Рубина»: Дюпин – Зотов, Тесленко, Тальби, Самошников – Игнатьев, Мусаев, Зуев – Бакаев, Ломовицкий, Лисакович

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым.

Игра состоится в Красноярске на стадионе «Центральный», начало матча — в 14.30 по московскому времени.