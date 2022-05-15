Стал известен состав «Рубина» на матч 29-го тура РПЛ против «Урала»

«Рубин» представил стартовый состав на игру 29-го тура Российской премьер-лиги против «Урала».

По сравнению с предыдущим матчем против «Локомотива» в стартовом составе казанцев произошло одно изменение: вместо Владислава Игнатьева на поле появится Герман Онугха.

Стоит отметить, что в составе «Рубина» участие в матче примет лишь два иностранца: тунисский защитник Монтассар Тальби и датский полузащитник Оливер Абильдгор. С капитанской повязкой на поле команду выведет датчанин.

Стартовый состав «Рубина»: Дюпин – Зотов, Тесленко, Тальби, Самошников – Абильдгор, Кучаев, Зуев, Ломовицкий – Лисакович, Онугха

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

Игра состоится в Екатеринбурге на стадионе «Центральный», начало матча — в 14.00 по московскому времени.