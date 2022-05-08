Стал известен состав «Рубина» на матч 28-го тура РПЛ против «Локомотива»

«Рубин» представил стартовый состав на игру 28-го тура Российской Премьер-лиги против «Локомотива».

По сравнению с предыдущим матчем против «Сочи» в стартовом составе казанцев произошло одно изменение: вместо Марата Апшацева на поле появится Константин Кучаев.

Стоит отметить, что в составе «Рубина» участие в матче примут лишь два легионера: тунисский защитник Монтассар Тальби и датский полузащитник Оливер Абильдгор. С капитанской повязкой на поле команду выведет датчанин.

Стартовый состав «Рубина»: Дюпин – Зотов, Тесленко, Тальби, Самошников – Абильдгор, Кучаев, Игнатьев – Ломовицкий, Зуев, Лисакович

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

Игра состоится в Москве на стадионе «РЖД Арена», начало матча — в 19.00 по московскому времени.