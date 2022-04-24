Стал известен состав «Рубина» на матч 26-го тура РПЛ против «Арсенала»

«Рубин» представил стартовый состав на игру 26-го тура Российской Премьер-лиги против тульского «Арсенала».

По сравнению с четвертьфинальным матчем Кубка России против «Енисея», в стартовом составе казанцев произошло одно изменение: вместо Солтмурада Бакаева на поле появится Константин Кучаев.

Стоит отметить, что в составе «Рубина» участие в матче примет два легионера — тунисский защитник Монтассар Тальби и датский полузащитник Оливер Абильдгор. Ранее официально контракты с «Рубином» приостановили шесть легионеров: Андерс Дрейер, Сеад Хакшабанович, Филип Уремович, Сильвие Бегич, Хвича Кварацхелия и Хван Ин Бом.

С капитанской повязкой на поле команду выведет Владислав Игнатьев.

Стартовый состав «Рубина»: Дюпин – Зотов, Тесленко, Тальби, Самошников – Игнатьев, Мусаев, Кучаев – Ломовицкий, Зуев, Лисакович

Игру в Казани рассудит бригада арбитров во главе с Артемом Чистяковым. Ассистенты судьи – Роман Усачёв, Илья Елеференко; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Сергей Лапочкин; делегат РПЛ – Дмитрий Башкеев.

Встреча состоится на стадионе «Ак Барс Арена» сегодня в 14:00 по московскому времени.