Стал известен состав «Рубина» на матч 25-го тура РПЛ против «Спартака»

«Рубин» представил стартовый состав на игру 25-го тура Российской Премьер-лиги против «Спартака».

По сравнению с предыдущим матчем против «Краснодара», в стартовом составе казанцев произошло одно изменение: вместо Константина Кучаева на поле появятся Владислав Игнатьев.

Стоит отметить, что в составе «Рубина» участие в матче примет лишь один легионер — тунисский защитник Монтассар Тальби. Ранее официально контракты с «Рубином» приостановили шесть легионеров: Андерс Дрейер, Сеад Хакшабанович, Филип Уремович, Сильвие Бегич, Хвича Кварацхелия и Хван Ин Бом. Оливер Абильдгор пропустит игру из-за травмы.

С капитанской повязкой на поле команду выведет Виталий Лисакович.

Стартовый состав «Рубина»: Дюпин – Зотов, Тесленко, Тальби, Самошников – Игнатьев, Мусаев, Ломовицкий – Бакаев, Зуев, Лисакович

Игру в Москве рассудит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Ассистенты судьи — Владислав Назаров и Андрей Гурбанов, резервный судья — Максим Перезва, VAR — Кирилл Левников, AVAR — Алексей Стипиди, инспектор — Александр Колобаев.

Встреча состоится на стадионе «Открытие Арена» сегодня в 19:00 по московскому времени.