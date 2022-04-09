Стал известен состав «Рубина» на матч 24-го тура РПЛ против «Краснодара»

«Рубин» представил стартовый состав на игру 24-го тура Российской Премьер-лиги против «Краснодара».

По сравнению с предыдущим матчем против «Химок», в стартовом составе казанцев произошло два изменения: вместо Марата Апшацева и Германа Онугхи на поле появятся Александр Ломовицкий и Виталий Лисакович.

Стоит отметить, что в составе «Рубина» участие в матче примет лишь один легионер — тунисский защитник Монтассар Тальби. Ранее официально контракты с «Рубином» приостановили шесть легионеров: Андерс Дрейер, Сеад Хакшабанович, Филип Уремович, Сильвие Бегич, Хвича Кварацхелия и Хван Ин Бом. Оливер Абильдгор пропустит игру из-за травмы.

С капитанской повязкой на поле команду выведет Виталий Лисакович.

Стартовый состав «Рубина»: Дюпин – Зотов, Тесленко, Тальби, Самошников – Кучаев, Мусаев, Ломовицкий – Бакаев, Зуев, Лисакович

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым.

Игра состоится в Казани на стадионе «Ак Барс Арена», начало матча — в 16.30 по московскому времени.