Стал известен состав «Рубина» на матч 23-го тура РПЛ против «Химок»

«Рубин» представил стартовый состав на игру 23-го тура Российской премьер-лиги против «Химок».

По сравнению с предыдущим матчем против ЦСКА в стартовом составе казанцев произошло три изменения: вместо Сильвие Бегича, Александра Ломовицкого и Хвичи Кварацхелии на поле появятся Егор Тесленко, Александр Зуев и Марат Апшацев.

Стоит отметить, что в составе «Рубина» участие в матче примет лишь один иностранец: тунисский защитник Монтассар Тальби.

Ранее официально контракты с «Рубином» приостановили пять легионеров: Андерс Дрейер, Сеад Хакшабанович, Филип Уремович, Сильвие Бегич и Хвича Кварацхелия. Полузащитники Оливер Абильдгор и Хван Ин Бом пропустят игру из-за повреждений. Белорусский форвард Виталий Лисакович матч пропустит из-за дисквалификации.

С капитанской повязкой на поле команду выведет Илья Самошников.

Стартовый состав «Рубина»: Дюпин – Зотов, Тесленко, Тальби, Самошников – Кучаев, Мусаев, Апшацев – Бакаев, Зуев, Онугха

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

Игра состоится в Казани на стадионе «Ак Барс Арена», начало матча — в 19.00 по московскому времени.