Стал известен состав «Рубина» на матч 30-го тура РПЛ против «Уфы»

«Рубин» представил стартовый состав на игру 30-го тура Российской премьер-лиги против «Уфы».

По сравнению с проигранным матчем против «Урала» (0:3) в стартовом составе казанцев произошло три изменения: вместо Юрия Дюпина место в воротах займет Никита Медведев, а вместо Германа Онугхи и Георгия Зотова с первых минут выйдут Марат Апшацев и Солтмурад Бакаев.

С капитанской повязкой на поле команду выведет Оливер Абильдгор.

Стартовый состав «Рубина»: Медведев – Самошников, Тесленко, Тальби, Зуев – Кучаев, Абильдгор, Апшацев – Бакаев, Лисакович, Ломовицкий

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

В случае поражения в матче заключительного 30-го тура с «Уфой» подопечные Леонида Слуцкого рискуют впервые в истории покинуть высший дивизион страны.

Игра состоится в Казани на стадионе «Ак Барс Арена», начало матча — в 17.00 по московскому времени.