Стал известен состав «Рубина» на контрольную игру против «Крыльев Советов»

«Рубин» представил стартовый состав на контрольную игру в рамках подготовки к старту сезона Первой лиги против «Крыльев Советов».

Стоит отметить, что для казанского клуба эта встреча станет третьей в нынешнем межсезонье. Ранее подопечные Леонида Слуцкого с минимальным счетом победили «Акрон» (1:0) и разгромили «КАМАЗ» со счетом 5:0.

Так, в стартовом составе казанцев на игру выйдет пять новичков, а с капитанской повязкой команду на поле выведет Александр Мартынович.

Стартовый состав «Рубина»: Медведев – Кабутов, Мартынович, Грицаенко, Самошников – Чуперка, Мусаев, Йевтич – Кузнецов, Муллин, Фамейе

Напомним, матч против самарского клуба состоится в формате трех таймов по 45 минут. Встреча состоится на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и начнется в 15.00 по московскому времени.