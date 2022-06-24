Стал известен состав «Рубина» на контрольную игру против «КАМАЗа»

«Рубин» представил стартовый состав на контрольную игру в рамках подготовки к старту сезона Первой лиги.

Так, в стартовом составе казанцев на игру выйдет пять новичков, а с капитанской повязкой команду на поле выведет Александр Мартынович.

Стартовый состав «Рубина»: Дюпин – Кабутов, Мартынович, Нижегородов, Самошников – Чуперка, Мусаев, Йевтич – Кузнецов, Муллин, Фамейе

Стоит отметить, что у «Рубина» в заявку на игру не попал Виталий Лисакович. Ранее сообщалось, что белорусский футболист может покинуть казанский клуб в летнее трансферное окно.

Напомним, встреча состоится на базе «Рубина» в Соцгороде и начнется в 15.00 по московскому времени.