Стал известен состав «Рубина» на игру 9-го тура Первой лиги против «Велеса»

«Рубин» представил стартовый состав на игру в рамках девятого тура Первой лиги против «Велеса».

Так, место в воротах казанцев снова займет Юрий Дюпин, с капитанской повязкой команду на поле выведет Илья Самошников, а первый матч спустя 10 месяцев в стартовом составе начнет восстановившийся от травмы Михаил Костюков.

Стартовый состав «Рубина»: Дюпин – Кабутов, Али Аднан, Тесленко, Самошников – Мусаев, Зотов, Дзагоев – Горбунов, Безруков, Костюков.

После восьми туров подопечные Леонида Слуцкого с 13 очками занимают 5-е место в турнирной таблице. В свою очередь, московский клуб имеет в своем активе 9 баллов и идет на одиннадцатом месте в турнирной таблице Первой лиги.

Игру обслужит судейская бригада во главе с Евгением Булановым.

Встреча состоится на стадионе «Авангард» в Москве, она начнется в 14.00 по московскому времени.