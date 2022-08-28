Стал известен состав «Рубина» на игру 7-го тура Первой лиги против «КАМАЗа»

«Рубин» представил стартовый состав на игру в рамках седьмого тура Первой лиги против «КАМАЗа».

Так, место в воротах казанцев снова займет Юрий Дюпин, а с капитанской повязкой команду на поле выведет Александр Мартынович.

Стартовый состав «Рубина»: Дюпин – Кабутов, Мартынович, Грицаенко, Аднан – Чуперка, Зотов, Апшацев – Горбунов, Лисакович, Фамейе.

Стоит отметить, что свой дебютный матч за «Рубин» проведет иракский новичок клуба Али Аднан.

Второе татарстанское дерби сезона для казанцев обслужит судейская бригада во главе с Романом Сафьяном.

После шести туров подопечные Леонида Слуцкого с 11 очками занимают 7-е место в турнирной таблице. В свою очередь, челнинский клуб имеет в своем активе 16 баллов и лидирует в турнирной таблице Первой лиги.

Встреча состоится на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, она начнется в 18.00 по московскому времени.