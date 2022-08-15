Стал известен состав «Рубина» на игру 5-го тура Первой лиги против «Кубани»

«Рубин» представил стартовый состав на игру в рамках пятого тура Первой лиги против «Кубани».

Так, место в воротах казанцев вновь займет Юрий Дюпин, а с капитанской повязкой команду на поле выведет Александр Мартынович.

Стартовый состав «Рубина»: Дюпин – Кабутов, Мартынович, Грицаенко, Самошников – Чуперка, Зотов, Апшацев – Саплинов, Лисакович, Фамейе.

Стоит отметить, что встреча состоится на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, она начнется в 19.30 по московскому времени.

Напомним, последний официальный матч между клубами состоялся в марте 2016-го в чемпионате Российской Премьер-лиги и завершился победой казанского клуба (1:0).

Первое за 6 лет противостояние клубов обслужит судейская бригада во главе с Игорем Паниным.