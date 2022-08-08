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Спорт
8 августа 2022  16:55

Стал известен состав «Рубина» на игру 4-го тура Первой лиги против «Нефтехимика»

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«Рубин» представил стартовый состав на игру в рамках четвертого тура Первой лиги против «Нефтехимика».

Так, место в воротах казанцев вновь займет Юрий Дюпин, а с капитанской повязкой команду на поле выведет Олег Иванов.

Стартовый состав «Рубина»: Дюпин –  Кабутов, Мартынович, Грицаенко, Самошников – Чуперка, Зотов, Иванов – Косарев, Лисакович, Фамейе

Первое татарстанское дерби сезона для «Рубина» обслужит судейская бригада во главе с Артемом Галимовым.

Стоит отметить, что сегодняшняя встреча состоится на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске, она начнется в 18.00 по московскому времени.

Напомним, последний официальный матч между клубами из Татарстана состоялся в октябре 2002-го в чемпионате Первой лиги и завершился победой казанского клуба (2:0). После этого команды не встречались в официальных играх более 20 лет.

#фк рубин #ФК Нефтехимик #первая лига #футбол
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