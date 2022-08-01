Стал известен состав «Рубина» на игру 3-го тура Первой лиги против «Уфы»
«Рубин» представил стартовый состав на игру в рамках третьего тура Первой лиги против «Уфы».
Так, место в воротах казанцев вновь займет Юрий Дюпин, а с капитанской повязкой команду на поле выведет Олег Иванов.
Стартовый состав «Рубина»: Дюпин – Кабутов, Мартынович, Грицаенко, Самошников – Апшацев, Зотов, Иванов – Саплинов, Муллин, Фамейе
Первое татаро-башкирское дерби сезона состоится сегодня, 1 августа, в 20:00 по московскому времени на стадионе «Ак Барс Арена». Встречу обслужит судейская бригада во главе с Олегом Соколовым.
Напомним, последний официальный матч между клубами из столиц Татарстана и Башкортостана состоялся в заключительном 30-м туре минувшего сезона Российской Премьер-лиги и завершился победой «Уфы» (2:1).