Стал известен состав «Рубина» на игру 2-го тура Первой лиги против «Енисея»

«Рубин» представил стартовый состав на игру в рамках второго тура Первой лиги против красноярского «Енисея».

Так, в стартовый состав казанцев после травмы вернулся голкипер Юрий Дюпин, а с капитанской повязкой команду на поле выведет Олег Иванов.

Стартовый состав «Рубина»: Дюпин – Кабутов, Мартынович, Грицаенко, Самошников – Апшацев, Зотов, Иванов – Бакаев, Муллин, Фамейе

Противостояние обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным.

Стоит отметить, что по просьбе хозяев встреча состоится на искусственном поле манежа «Футбол-Арена Енисей» и начнется в 13.00 по московскому времени.