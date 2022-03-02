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Спорт
2 марта 2022  18:52
Дамир Садриев

Легионеры на месте: стал известен состав «Ак Барса» на первую игру четвертьфинала Востока

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Стал известен состав «Ак Барса» на первый матч серии одной четвертой финала Восточной конференции против омского «Авангарда».

Капитаном казанцев в этой игре будет Данис Зарипов, который выйдет в тройке с Дмитрием Воронковым и Эриком Фером. 

Стоит отметить, что в заявку «Ак Барса» на игру включены четыре легионера. Это канадцы Эрик Фер, Джордан Уил, Джейсон Демерс и американец Стивен Кэмпфер. Еще один иностранец, Марк Барберио, не попал в заявку из-за травмы.

Состав «Ак Барса»: 
Кэмпфер — Юдин, Кагарлицкий — Галимов — Коваленко
Хенкель — Демерс, Тарасов — Уил — Петров
Журавлев — Рукавишников, Воронков — Фер — Зарипов
Дыняк, Сафонов, Глухов, Лукоянов, Кателевский
вратари: Билялов — Бобков.

Игра против «Авангарда» состоится в 19.30 на стадионе «Татнефть Арена».

#ХК Ак барс #хоккей #кубок гагарина
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