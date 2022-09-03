Стал известен состав «Ак Барса» на матч с «Динамо»

Объявлен состав казанского «Ак Барса» на матч регулярного чемпионата КХЛ в Москве против «Динамо». Начало встречи в 13:00.

Первое звено выйдет в ом же составе, в каком «Ак Барс» проводил последние контрольные игры. Тройку форвардов составят Дмитрий Кагарлицкий, Вадим Шипачев и Александр Радулов. В обороне первой пятерки сыграют Василий Токранов и Вячеслав Войнов.

Напомним, что в матче из-за болезни не примут участие форварды Кирилл Петров и Данис Зарипов. Напомним, что последний был вчера объявлен капитаном «Ак Барс». В его отсутствие, к этой роли команду выведет на лед Вадим Шипачев.

Кирилла Петрова во втором звене заменил Даниил Тарасов. Он сыграет со Станиславом Галиевым и Артемом Галимовым.

Ворота «Ак Барса» будет защищать Тимур Билялов.